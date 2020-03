Il punto sulla Serie B - Frosinone secondo da solo, colpo di coda del Livorno

vedi letture

Una giornata davvero ricca di spunti, quella che ci ha accompagnati nel corso del weekend che ha segnato la fine del mese di febbraio e l'inizio del mese di marzo. Un turno, il 26esimo di Serie B, che ha anche segnato la fine dell'avventura di Michele Marcolini alla guida del Chievo Verona. Al suo posto l'ex Verona ed Empoli Alfredo Aglietti. Fatale, per l'uscente mister ex Albinoleffe, il gol subito in casa contro il Livorno con conseguente sconfitta. Importante anche il successo del Benevento sullo Spezia, con i sanniti che continuano a macinare punti su punti. Vittoria per il Frosinone sulla Salernitana e per il Pordenone al Castellani di Empoli. Pisa e Pescara trionfano rispettivamente su Perugia e Ascoli, mentre finisce 1-1 tra Venezia e Cosenza. Non si fanno male Cittadella e Cremonese, con la sfida del Tombolato terminata a reti bianche, mentre Juve Stabia e Trapani impattano sul 2-2.

I RISULTATI DELLA 26ESIMA GIORNATA DI SERIE B

Virtus Entella-Crotone 1-2

Venezia-Cosenza 1-1

Pisa-Perugia 1-0

Juve Stabia-Trapani 2-2

Empoli-Pordenone 0-1

Cittadella-Cremonese 0-0

Benevento-Spezia 3-1

Frosinone-Salernitana 1-0

Chievo-Livorno 0-1

Pescara Ascoli 2-1

LA CLASSIFICA

Benevento 63

Frosinone 46

Crotone 43

Spezia 41

Cittadella 40

Salernitana 39

Pordenone 39

Chievo 37

Empoli 36

Virtus Entella 35

Pescara 35

Pisa 33

Perugia 33

Juve Stabia 33

Venezia 32

Ascoli 31

Cremonese 27

Cosenza 24

Trapani 21

Livorno 17