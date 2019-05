Improta: "Amo Benevento, non vedo l’ora di ripartire a luglio"

© foto di PhotoViews

Tra le file del Benevento è ancora cocente la sconfitta contro il Cittadella, che ha estromesso i sanniti dalla corsa alla Serie A. Riccardo Improta, centrocampista offensivo dei sanniti, attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto esprimere le sue sensazioni. "Avere parole in questi momenti è sempre difficile! Ho lottato insieme ai miei compagni ogni minuto, ho amato questa città e questi colori da subito ed ho sempre creduto di arrivare fino in fondo a questo campionato per poter festeggiare con tutti voi! Non ci siamo riusciti quest’anno, ma non vuol dire che nn ci riproveremo insieme come abbiamo sempre fatto, credo nel Benevento e in questa città che ci fa sempre sentire amati! Siamo un grande gruppo e già non vedo l’ora di ripartire a luglio, portandomi dentro le cose buone fatte ma soprattutto questi giorni difficili da superare che daranno a tutti noi più cattiveria e mentalità per arrivare più in alto possibile, tutti insieme! Forza Strega e Forza Sanniti, testa alta ed ora più che mai lottiamo per ciò che amiamo", le sue parole.