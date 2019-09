Filippo Inzaghi

Il Benevento si aggiudica l'atteso derby campano contro la Salernitana e vola quota sette punti in classifica. Al termine della gara il tecnico sannita Filippo Inzaghi ha così commentato i novanta minuti ai microfoni di OttoChannel: "La Salernitana è un’ottima squadra, allenata da un tecnico molto bravo. Abbiamo interpretato bene la partita e abbiamo portato a casa tre punti d’oro. Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare su questa strada. Avevamo cercato questo tipo di gioco, sapevamo cosa faceva la Salernitana, dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio, dobbiamo essere più cinici. Stasera è giusto fare i complimenti alla squadra ma nulla è stato fatto. Bisogna continuare su questa strada altrimenti sabato perdi con il Cosenza. Oggi veramente sembrava uno stadio da serie A, sono felice di aver reso felice i nostri tifosi".