J. Stabia, Provedel: "Futuro? Sarebbe stato presto per parlarne anche in una situazione normale"

Ivan Provedel, portiere arrivato a gennaio alla Juve Stabia dopo la parentesi all’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a StabiaChannel.it: “In questo momento penso che l’unica priorità sia quella di attenersi alle direttive del governo e di conseguenza della società per sconfiggere il prima possibile il virus - spiega il giocatore in relazione all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus -. Troppe persone stanno pagando con la salute e la vita e pensare ad altro sarebbe irrispettoso. Il futuro? Sarebbe stato presto parlarne oggi se non fosse successo nulla, figuriamoci in questa situazione. Nel calcio le cose possono cambiare da un momento all’altro, ma purtroppo questo non è il momento in cui si può pensare a questo. Mi auguro veramente che questa situazione possa risolversi presto e nel migliore dei modi, poi si vedrà”.