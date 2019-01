© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mato Jajalo, centrocampista del Palermo, ha parlato in conferenza stampa. "Contro la Salernitana avremmo dovuto proteggere il vantaggio e provare a chiudere la partita, purtroppo questo genere di cose possono accadere. Non ci sono dei collegamenti tra quanto avvenuto l’anno scorso e questa stagione, alla fine abbiamo solo perso una partita dopo una lunga striscia di risultati positivi. Non ho fissato un numero di gol in questa stagione. Interpreto il calcio come uno sport collettivo e non individuale. Per quanto riguarda il rinnovo adesso penso solo a fare bene con il Palermo: non esiste alcuna pressione, sono tranquillo e penso solo al calcio giocato. Adesso non sto pensando alle questioni future. Andiamo a Cremona con la voglia di vincere e riscattare la sconfitta contro la Salernitana. Siamo ancora primi e dobbiamo proseguire il nostro cammino", le sue parole.