Una cena per vivere la Supercoppa insieme ai suoi agenti, Roberto La Florio e Giuseppe Bozzo, e uno sguardo al futuro. Il centrocampista del Brescia, insieme al team che lo gestisce quotidianamente, ha seguito Juventus-Milan. Uno sguardo al futuro? Possibile. Tonali è con forza nel mirino dei rossoneri che in estate lo vorrebbero per costruirci attorno la mediana del futuro. E, inevitabilmente, anche in quello della Juve...