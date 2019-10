Juve Stabia, Calò: "Vittoria di Trapani importante anche per il morale"

© foto di Federico Gaetano

n casa Juve Stabia è il centrocampista Giacomo Calò, questa mattina, a parlare in conferenza stampa, partendo dalla vittoria di Trapani fino ad arrivare al match contro il Pordenone: "E' stata una vittoria importante soprattutto per il morale perché venivamo da un periodo non positivo, e vincere aiuta sempre, soprattutto mentalmente: è servito tanto anche per lavorare bene in settimana, con la sosta sarebbe stato duro lavorare senza un morale più alto. Ma ora ci attende una gara molto difficile contro una squadra in forma, ma dobbiamo solo pensare a fare sempre meglio sfruttando il fattore campo: abbiamo vinto a Trapani, vedendo che si può vincere su tutti i campi contro tutte le squadre. Noi abbiamo fame dei tre punti, dobbiamo continuare su questo andamento positivo, far risultato ci serve. Dovremmo stare attenti alle palle inattive e agli episodi, troppo spesso questi fanno la differenza, e dovremmo correre più degli altri".