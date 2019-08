Fabio Caserta

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico della Juve Stabia, Fabio Caserta, è soddisfatto nonostante la sconfitta nel match di esordio con l'Empoli: "La gara si è messa subito in salita, col 4-3-3 con le loro mezzali soffrivamo troppo, quindi ho optato per il cambio di modulo: a parte i primi 15' abbiamo fatto bene, forse all'ingresso in campo eravamo troppo impauriti, ma giocare a Empoli non è mai facile. A ogni modo sono felice, peccato per il rigore che i ragazzi dicono non ci fosse, gli episodi un po' condizionano le gare ma va bene cosi, la squadra era viva. Mercato? Sono soddisfatto della rosa che ho, io lavoro per allenare, è la società che deve decidere se e dove intervenire".