Juve Stabia, Caserta: "Non pensiamo ai play off. Sarebbe un errore"

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Pisa: “L'inizio campionato è stato difficile, ma la squadra è stata brava a non perdere di vista l'obiettivo. Personalmente ho sempre lavorato sodo e tranquillo, senza mai perdere serenità nonostante le sconfitte. Ci è voluto del tempo per amalgamare il tutto, ma tengo a precisare una cosa. Commettiamo un errore se pensiamo di puntare ai play off e non teniamo i piedi per terra. Bastano poche sconfitte e ti ritrovi all’inferno. Non dimentichiamo che sotto di noi ci sono squadre costruite per vincere il campionato. Pisa? È una squadra forte che è partita forte e ora vive un momento di salute. Sarà una sfida difficile come le altre, da affrontare col giusto atteggiamento. - conclude Caserta soffermandosi sul mercato come riporta Stabiachannel.it - Provedel l'ho visto poche volte. Gli diamo un caloroso benvenuto e sono sicuro che ci darà una grossa mano. Ringrazio Branduani per il suo contributo, è stato un portiere eccezionale, che ha fatto tanto per Castellammare”.