© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Sky Sport la Juve Stabia starebbe mettendo a punto uno scambio di giocatori con la Ternana. In Campania arriverà l’esterno offensivo Kingsley Boateng, classe ‘94, rientrato a gennaio in Italia dopo l’esperienza all’Olimpia Lubiana in Slovenia, mentre percorrerà il cammino investo l’attaccante Giuseppe Torromino, arrivato in gialloblù lo scorso gennaio dal Lecce.