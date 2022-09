ufficiale Ternana, tris di risoluzioni: Casadei, Tozzo e Boateng salutano il club

La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con i seguenti calciatori: Angelo Casadei, Andrea Tozzo e Kingsley Boateng. A tutti va il ringraziamento per l’impegno profuso in rossoverde e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali.