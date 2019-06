Juve Stabia, Langella nuovo presidente. Caserta ancora in forse

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

La conferenza stampa tenuta nella sede della Juve Stabia, sta offrendo tante novità. È il presidente Manniello a tenerla e ad annunciare le nuove linee societarie: "Dopo 12 anni è arrivato il momento di fare un passo di lato. Io e Langella manteniamo la maggioranza delle quote, ma io farò un passo indietro. A gestire le mie quote sarà il Dott.Fogliamanzillo, il nuovo presidente sarà Langella. Lascio la gestione della società nelle mani di una persona perbene e solida. Langella, però, non è uno sceicco, gli imprenditori di Castellammare dovranno aiutarlo con le sponsorizzazioni, mentre i tifosi dovranno farlo con gli abbonamenti. Solo così si potrà mantenere la serie B a Castellammare. Per quanto riguarda Caserta, smentisco di non aver mantenuto le mie promesse, ho un ottimo rapporto con lui e sarò suo testimone di nozze. Non so se resterà, dovrà deciderlo con la nuova società. Consiglio a Langella di non correre alla ricerca dei nomi, ma di seguire il modello Cittadella".