Juve Stabia, Melara: "Fare bene contro il Pordenone è obbligatorio"

© foto di Federico Gaetano

Uno scontro salvezza vinto, e una sosta vissuta in modo più sereno: la Juve Stabia sta tentando il tutto per tutto per uscire dalle sabbie mobili dell'utimo posto della classifica, e la vittoria sul Trapani è stato un primo passo, anche se la sfida alla ripresa non sarà delle più semplici. Il Pordenone sarà un avversario ostico, ma Fabrizio Melara suona la carica: “Vincere permette di affrontare molto meglio il lavoro settimanale, soprattutto a livello psicologico, ora dobbiamo fare bene contro il Pordenone".