© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Adriano Mezavilla, difensore della Juve Stabia ed autore del gol che ha aperto le marcature, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo del match che la sua squadra sta vincendo sul Pordenone col risultato di 4-1: "Siamo stati bravi ad aver sbloccato subito il risultato. Sarà necessario rimanere concentrati fino al termine del match per evitare che possano rientrare in partita. Stiamo mettendo in mostra tutto il duro lavoro fatto nel corso della settimana".