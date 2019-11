Juve Stabia, Mezavilla: "Serve la giusta testa per affrontare il Benevento"

Ai canali ufficiali del club, in casa Juve Stabia è il centrocampista Adriano Mezavilla a fare il punto della situazione: “Quella di Livorno è una trasferta che ci ha lasciato un po’ di rammarico, abbiamo perso all’ultimo, ma stiamo lavorando bene in vista dell’ennesima gara difficile che ci aspetta. Giochiamo in casa, conosciamo il campo e abbiamo i tifosi dalla nostra, ma servirà massima concentrazione perché la B è difficile: la testa giusta la abbiamo, il Benevento è una grande squadra ma faremo di tutto per metterlo in difficoltà".