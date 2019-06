© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Continua il lavoro di costruzione della squadra per il ritorno in Serie B in casa della Juve Stabia. Uno dei nodi primari per il ds Ciro Polito è legato alla conferma dei migliori elementi già in rosa arrivati in prestito da altre squadre. Fra questi spicca il nome di Fabio Germoni, terzino sinistro scuola Lazio arrivato a titolo temporaneo dalla Virtus Entella la scorsa estate. Qualora la trattativa per la conferma del 21enne non andasse in porto, secondo quanto riportato da StabiaChannel ci sarebbero già due eventuali profili alternativi. Il primo è quello di Alessandro Tripaldelli, terzino di proprietà del Sassuolo che ha vissuto gli ultimi sei mesi in prestito al Crotone, e Juan Ramos, italo -uruguaiano di proprietà del Parma tuttora impegnato nella finale playoff di Serie C con la maglia del Trapani.