Juve Stabia-Venezia, i convocati di Dionisi: attacco al gran completo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Trasferta campana per il Venezia, con i lagunari che in questo 17^ turno ormai alle porte se la vedranno contro la Juve Stabia.

Mister Dionisi deve nuovamente rinunciare a Marino e Felicioli in difesa, ma a loro si aggiunge anche Fiordaliso; pesa poi l'assenza di Zuculini a centrocampo.

Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: 1 Bertinato, 12 Lezzerini, 22 Pomini

Difensori: 3 Casale, 13 Modolo, 21 Cremonesi, 32 Ceccaroni, 33 Lakicevic, 34 De Marino

Centrocampisti: 5 Vacca, 6 Suciu, 8 Caligara, 11 Gavioli, 16 Fiordilino, 23 Maleh, 25 Lollo, 27 Rossi

Attaccanti: 7 Senesi, 9 Montalto, 10 Aramu, 17 Zigoni, 20 Di Mariano, 24 Bocalon, 28 Capello.