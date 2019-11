Juve Stabia, Vitiello: "Iniziamo a vedere i frutti del duro lavoro fatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueta conferenza stampa di inizio settimana in casa Juve Stabia, con Roberto Vitiello che ha tracciato un bilancio di questo periodo delle Vespe, prossime poi alla gara contro la Salernitana: "Affronteremo un'altra gara difficile, contro una squadra che è più in alto di noi in classifica, e non sarà facile, ma abbiamo due settimane per preparala al meglio. La squadra ora sta dimostrando di esserci, e oltre le prestazioni stanno anche arrivando i risultati, spesso avevamo detto che serviva tempo e stiamo vedendo che è così: chiaro poi che i risultati aiutano a lavorare meglio e a essere più sereni in campo, specie poi se arrivano dopo partite come quella di sabato, dove abbiamo arrestato la corsa della capolista Benevento. Sappiamo però che la strada è ancora lunga, dobbiamo mantenere la calma, continuando a lavorare duro a prescindere da tutto".

Viene poi chiesto un suo commento, da capitano, sugli arbitraggi: "Gli episodi gli guardiamo dopo la gara, a freddo, abbiamo avuto spesso episodi contro ma credo che tutto alla fine si vada a bilanciare, è inutile trovare alibi, è solo il lavoro che dà risultati. A noi parlare di arbitraggi non ci serve assolutamente a niente. Conta per noi solo analizzare le prestazioni per capire dove migliorare e come portare a casa più punti in classifica".

E proprio sui punti da migliorare: "Vanno migliorati gli automatismi di squadra, abbiamo subito molto per tentare di mantenere la porta inviolata, questo può essere un sistema per portare a casa punti preziosi. Stiamo comunque dimostrando di essere compatti, le nostre forze le usiamo per sopperire ai problemi che si sono evidenziati da inizio stagione".