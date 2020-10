Konami-Lega B, la Serie BKT su PES 2021: l'accordo di licenza sarà replicato anche nel 2022

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l’accordo con la Lega Serie B di licenza esclusiva per eFootball PES 2021 che, pertanto, sarà l’unico videogioco per PC e console a includere la licenza completa e le rappresentazioni autentiche delle società della Serie BKT.

L’accordo di licenza tra KONAMI e Lega B vede ceduti in maniera esclusiva il logo del campionato, il trofeo e le patch ufficiali, oltre ai kit autentici di gioco e nomi delle squadre.

Un accordo che non si limiterà a questa stagione ma che è stato replicato anche per la 2022 a dimostrazione del successo ottenuto dalla partnership che permetterà ai tifosi e non solo di vivere le emozioni del campionato della Serie BKT attraverso eFootball PES 2020 esportando il brand del torneo in tutto il mondo grazie alla diffusione di KONAMI.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha commentato: “Fornire la migliore rappresentazione possibile del calcio italiano è stata una priorità per KONAMI e eFootball PES da molti anni. La nostra partnership esclusiva con la Serie BKT è un altro esempio di questa ambizione. Con l’AS Roma e la Juventus in esclusiva, oltre alle licenze per altri 16 club di Serie A è chiaro che PES 2021 è il gioco dedicato ai tifosi italiani “.

Mauro Balata, il presidente della Lega B, ha dichiarato: “Siamo molto felici di continuare insieme a KONAMI un viaggio iniziato la scorsa stagione, durante la quale abbiamo riscontrato grande entusiasmo tra i nostri tifosi. Questo è anche un ottimo modo per stare vicino agli appassionati della Serie BKT in un momento molto particolare in cui la distanza dallo stadio ci rattrista molto”.