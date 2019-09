L'Ascoli con (quasi) tutto l'attacco a segno. Ma Da Cruz è imprendibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Così, come erano disposti in campo: da destra verso sinistra. E lo Spezia piegato, con la vetta della classifica acciuffata in solitaria, almeno fino a domenica.

Magic moment dell'Ascoli, che ieri, come detto, ha battuto lo Spezia nella 5^ giornata del campionato di Serie B, con un rotondo 3-0 che non ha concesso repliche: ha aperto le danze Ninkovic e le ha chiuse Ardemagni, nel mezzo c'è stato Da Cruz.

Una cooperativa del gol quella bianconera.

A segno (quasi) tutto l'attacco - In queste prime cinque giornate, tutti gli attaccanti dell'Ascoli scesi in campo sono andati a segno, eccezion fatta per Lorenzo Rosseti, che si è visto però all'opera solo per 26' nel match contro il Frosinone. Si registrano poi una rete per Moutir Chajia e Gianluca Scamacca e due per capitan Matteo Ardemagni e Nikola Ninkovic. L'eccezione è tutta in Alessio Da Cruz.

La stella bianconera - Squalificato alla seconda e terza giornata, il classe '97 si è ampiamente fatto perdonare nelle tre restanti gare: quattro gol in tre partite. Trapani, Juve Stabia (doppietta) e Spezia, le sue vittime. Una media che supera persino quella del capocannoniere della Serie B Marconi, punta del Pisa, che di centri ne ha sì fatti sei, ma senza segnare alla prima giornata e avendo giocato tutte e cinque le partite.