L'avvocato Di Cintio sui rinvii: "Il Covid non può determinare l'esito dei campionati"

Intervistato dal Corriere Adriatico l’avvocato Cesare Di Cintio ha parlato delle difficoltà che vive la Serie B a causa dell’aumento dei contagi di Covid-19 che hanno fatto rinviare diverse gare, ultima fra queste quella fra Ascoli e Pisa: “Debbo dire che è una situazione molto complicata, la tutela della salute è fondamentale, ma è importante anche tutelare l’equilibrio economico, per questo è bene che il pallone continui a rotolare sui campi di calcio professionistici. Il presidente Balata ha ragione nel lanciare un grido d’allarme e che bisogna ottimizzare le risorse e preservare il patrimonio calcistico rappresentato dalla categoria. È necessario che il calcio venga riconosciuto come un settore produttivo e venga tutelato dalla politica. - continua Di Cintio – I protocolli sanitari devono essere giustamente rigidi per preservare la salute degli atleti, ma quanto accaduto alla Reggiana non ha senso a livello giuridico e sportivo perché ci si dimentica che i club sono parte pagante del sistema e non è ammissibile un solo rinvio in caso di contagio superiore a nove giocatori dato che la pandemia è in pieno sviluppo. Non deve essere il Covid a determinare l’esito dei campionati”.