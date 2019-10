L'Empoli manda un messaggio alla B. Con la coppia Mancuso-Frattesi

© foto di Federico De Luca

Alla sesta giornata di campionato l’Empoli dà un segnale importante a tutta la Serie B, chiudendo una settimana intensa con tre vittorie su tre e tutte contro avversari importanti o in salute. Sabato scorso era il Cittadella a cadere sotto i colpo degli uomini di Cristian Bucchi, mentre nel turno infrasettimanale era il Pisa – in un derby tiratissimo – a uscire sconfitto dalla contesa. Ma la vera prova di forza degli Azzurri è arrivata nella sfida casalinga contro il Perugia. Un 3-0 che non ammette repliche come del resto ammesso anche da Massimo Oddo che ha parlato di mancanza di mentalità da parte dei suoi al cospetto di un avversario forse non superiore, ma sicuramente più in partita degli umbri.

Una vittoria che porta ancora le firme del bomber, ed erede designato di un certo Ciccio Caputo, Leonardo Mancuso e del talentino di scuola Roma Davide Frattesi. Il primo al rientro dall’infortunio ha segnato quattro gol in pochi giorni quasi a voler recuperare il tempo perso e dire che per il titolo di capocannoniere c’è anche lui; il secondo continua nel suo percorso di crescita, iniziato ad Ascoli l’anno passato, che – salvo intoppi e imprevisti – lo porterà nella prossima stagione a militare in Serie A. Se con l’Empoli, la Roma o un’altra squadra è ancora presto dirlo, ma le qualità per il grande salto ci sono tutte.