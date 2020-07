L'ex SPAL Viviano sul suo futuro: "Ho dato la mia disponibilità alla Reggina"

Dalle colonne de La Gazzetta del Sud, Emiliano Viviano, portiere svincolato dopo un anno diviso tra SPAL e Sporting Lisbona, ha parlato del suo futuro: "Non vorrei sbilanciarmi, visto che c’è una trattativa in corso da qualche settimana. Quello che posso dirvi è che ho dato la mia disponibilità alla Reggina, adesso bisogna attendere i prossimi passaggi per capire quello che succederà. Non è questione di categoria, anche perché Reggio Calabria è una piazza importante, ma solo attendere per capire se questa situazione si può concretizzare".