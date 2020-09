La ciliegina, funzionale, di un mercato stellare: questo Monza ha bisogno di Kevin-Prince Boateng

"Siamo felici per l'arrivo di Prince, è un ragazzo di qualità e personalità. È la ciliegina sulla torta di questo grande mercato della società". Così Cristian Brocchi, allenatore del Monza, al termine della sfida con la SPAL, gara che ha aperto il campionato di serie B. La sfida fra due delle principali candidate alla promozione è terminata con un pareggio a reti bianche, ma forse ai punti avrebbe meritato di più la squadra di casa. Oltre al palo di Armellino, il Monza ha avuto una clamorosa occasione per portare a casa i tre punti: il calcio di rigore fallito da Gytkjaer. Il danese arrivato dal Lech Poznan, al di là del penalty sbagliato, deve ancora abituarsi ad una realtà nuova e difficile come la serie B.

Per questo motivo, un giocatore come Kevin-Prince Boateng serve come il pane alla rosa di mister Brocchi. Non solo per la qualità tecnica e la duttilità del ghanese, ma anche per l'esperienza che un giocatore del suo calibro può portare ad una rosa forte, ma che deve ancora imparare a conoscersi bene e soprattutto deve fare i conti con una realtà diversa. La serie B è un campionato lungo, difficile e complicato: il Monza, che arriva dalla serie C, ha fatto un mercato stellare ma la strada che porta alla serie A è ancora lunga: l'arrivo di Boateng, un giocatore che porterà sicuramente gol, carisma ed esperienza, darà una grossa mano a Brocchi per raggiungere quel sogno chiamato serie A.