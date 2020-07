La Cremonese contro il Covid: donati 3600 euro alla onlus Uniti per la provincia di Cremona

Anche Cremona è stata una delle zone maggiormente colpite dal Covid, e la Cremonese da subito è scesa in campo, a sostegno della onlus "Uniti per la provincia di Cremona": ieri è stato reso noto il ricavato dell'asta indetta dal club grigiorosso. 3600 euro, questo il prezioso contributo, arrivato anche dai tifosi che hanno aderito, e che il portiere Nicola Ravaglia ha voluto ringraziare: "Un sincero ringraziamento a tutti voi che avete partecipato all'asta, grazie alla vostra passione e alla vostra generosità che ancora una volta vi ha contraddistinto, soprattutto perché oggi possiamo donare 3600Euro all'associazione Uniti per la provincia di Cremona. Ricordiamoci che uniti si vince, non solo nel calcio ma anche nella vita".