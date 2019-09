© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 4-1 l'amichevole disputata a Vinovo tra la Cremonese e la Juventus Under-23. Grigiorossi subito in vantaggio con Boultam, che conquista palla all’altezza dei 25 metri si avvicina a Nocchi, battendolo con un rasoterra preciso a fil di palo. Pareggiano i bianconeri con Clemenza dal dischetto, poi la Cremonese torna immediatamente in vantaggio con Ceravolo, che supera il portiere avversario con un diagonale dagli 11 metri. In avvio di ripresa terza rete, con Palombi, che al volo insacca un calcio d’angolo di Deli e poker di Piccolo, servito da Soddimo, che non lascia scampo a Israel con una conclusione da fuori area.