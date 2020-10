La Primavera di Tremolada: il fantasista prova a riprendersi il Pordenone

vedi letture

Sembrava prossimo all'addio, ma il mercato non ha regalato novità a Luca Tremolada, che è così rimasto a Pordenone, dove non rientra però nei piani tecnici di mister Attilio Tesser: il club ha lavorato anche su piste estere, ma niente si è concretizzato.

In attesa di gennaio, quando si aprirà la finestra di riparazione, il trequartista aveva quindi necessità di una collocazione, trovata nella Primavera della società neroverde: una Primavera che il classe '91 ha subito preso per mano. Sua la firma sul rigore che ha aperto le danze nel match contro il Venezia, chiuso poi da Secli, nonostante una doppietta sfiorata dallo stesso Tremolada.

Che riparte intanto da qui...