La SPAL al terzo giro di tamponi. Poi dovrebbero iniziare gli allenamenti collettivi

Dopo la positività al Covid-19 di Kevin Bonifazi e di altri due tesserati biancazzurri, che sono stati prontamente posti in isolamento e ci rimarranno almeno fino a quando non avranno la certezza di essere contagiosi, nella giornata di martedì, l'intera SPAL si è sottoposta al terzo giro di tamponi e test sierologici ed è ora in attesa delle risposte, nella speranza che gli esami diano esito negativo e si possa così iniziare finalmente la preparazione sul campo al prossimo campionato di Serie B.

Intanto, proprio ieri, la squadra ha preso sistemazione presso il ritiro cittadino dell'hotel Carlton di Ferrara e ha anche parzialmente ripreso le proprie attività con test fisici individuali, aspettando significativi aggiornamenti che dovrebbero arrivare già quest'oggi, relativi soprattutto all'eventualità di poter tornare a correre e sudare in maniera collettiva sul terreno verde del centro sportivo di via Copparo - a patto che tutto fili per il verso giusto - tra giovedì e venerdì.

A questo proposito, nelle scorse ore, agli ordini di mister Pasquale Marino si sono aggregati anche Lorenzo Dickmann, Salvatore Esposito e Davide Mazzocco che, reduci dai play-off per la Serie A disputati con le maglie di ChievoVerona e Pordenone, hanno potuto godere di qualche meritato giorno di vacanza in più prima di fare rientro al centro addestramento Gibì Fabbri, dove si sono già sottoposti a tutti i test medici di rito e non vedono loro di dare il loro contributo per riportare la SPAL nel calcio che conta.