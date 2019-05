© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ad una settimana dalla conferenza stampa con la quale Stefano Bonacini ha, di fatto, chiuso la sua avventura al Carpi, non ci sono ancora novità circa una nuova proprietà. Da La Gazzetta di Reggio, in questo senso, arrivano dichiarazioni poco rasserenanti da parte di Claudio Lazzaretti, patron della Correggese, accostato a più riprese al club biancorosso quale nuovo acquirente: “Non so perché Bonacini mi abbia tirato in ballo, sono dieci giorni che non si parla d’altro e questa storia credo abbia stufato sia voi che me. Sportivamente parlando sono concentrato solo sull'allestimento della rosa della Correggese, stiamo lavorando solo per quello”.