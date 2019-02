Le pagelle del Benevento - La mediana stenta, Coda non sbaglia mai

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Montipò 6,5 - Sempre attento e reattivo sui tentativi di Kragl. Non spinge al massimo sulla parabola quasi impossibile dell'ex Frosinone nel finale.

Maggio 6,5 - La sua spinta a destra non manca mai e con l'uomo in più a tratti fa praticamente l'ala. Scheggia il palo in una delle tante azioni accompagnate bene.

Tuia 6 - A volte ci va giù troppo pesante, ma i suoi interventi sono sempre concreti. La palla (o il piede) a casa la porta sempre.

Costa 6 - Ordinaria amministrazione nel secondo tempo, attento anche nel primo. E' lui a mandare fuori di testa Gerbo, causando l'espulsione dell'avversario.

Caldirola 5,5 - Un paio di rinvii così così, va in difficoltà sulle incursioni veloci degli avversari. Nel finale spinge anche lui.

Improta 5,5 - Uno con le sue qualità dovrebbe regalare folate a gogo, invece a tratti si vede poco. Fallo ingenuo quello che causa la punizione dell'1-1 foggiano.

Bandinelli 5 - Non entra mai in partita, un po' spaesato in mezzo al campo nel primo tempo quando si gioca undici contro undici. Viene tolto in apertura di ripresa.

Crisetig 5,5 - Da lui ci si aspetta qualcosa di più. Quando manda i palloni in area qualcosa succede sempre, ma avrebbe potuto incidere di più.

Buonaiuto 5,5 - Tanta corsa, poca concretezza. Non brilla.

Insigne 6 - Una delle chiavi del Benevento e il lancio per Insigne, che viene largo e mette al centro palloni nell'area piena. Il suo sinistro è insidioso e, anche se non brilla, è da quello che nasce l'1-0 di Coda.

Coda 7 - Dodici gol in dodici diverse partite. Mai una doppietta, ma che costanza per l'ex Salernitana, tra i migliori bomber di Serie B. Stasera, oltre il gol, anche tanto lavoro sporco.