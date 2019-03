Le pagelle del Benevento - Tuia combatte, male Montipò e Maggio

Risultato finale: Livorno-Benevento 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Montipò 5 - Sui due gol ha evidenti responsabilità: sorpreso in entrambe le circostanze.

Tuia 6.5 - Un paio di chiusure decisive. Prestazione dignitosa per il centrale dei sanniti.

Volta 6 - Guida la difesa con esperienza facendo valere il fisico. Alcuni interventi rudi, ma non crolla. Esce dopo un'ora per scelta tecnica.

( Dal 56' Viola 5.5 - Il suo ingresso non incide sulla gara.)

Caldirola 6 - Tiene botta nel primo tempo, integrandosi bene con i compagni di reparto.

Maggio 4.5 - Sorpreso dall'inserimento di Gonnelli, si fa anche espellere nel finale.

Buonaiuto 5 - Non sempre è nella posizione giusta. Fatica in fase di non possesso. Via dopo un tempo. ( Dal 46' Ricci 5.5 - Si rivede in campo e dà qualità alla manovra offensiva, ma non basta.)

Crisetig 5 - Non riesce ad essere incisivo in fase di apertura del gioco. Perde anche diversi palloni nei contrasti.

Bandinelli 5.5 - Ha abituato a diverse interpretazioni del ruolo. Fatica più del dovuto ad inserirsi per colpire.

Letizia 5.5 - Ci si attendeva di più. Poco brio sulla fascia.

Coda 5 - Annullato dai difensori del Livorno, non tira mai verso la porta di Zima.

Insigne 5 - Serata negativa. Ben marcato dalla difesa del Livorno, non arriva mai pericolosamente al tiro. ( Dal 70' Armenteros 6 - Fa di più dei suoi compagni cogliendo anche un palo).