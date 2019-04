Le pagelle del Carpi - Crociata sempre pericoloso, bene anche Marsura

Risultato finale: Carpi-Pescara 0-0

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Piscitelli 6,5 - Sicuramente tra i migliori in campo della squadra di Castori, quelle poche volte che il Pescara arriva alla conclusione riesce a metterci una pezza. Salva sulla traversa il destro di Sottil.

Pachonik 6 - Comincia con qualche difficoltà, Sottil gli lascia qualche metro. Il tedesco però con il passare dei minuti riesce a prendere le misure all'esterno ospite.

Sabbione 6 - Prova positiva per il roccioso centrale del Carpi, si aiuta vicendevolmente con il compagno di reparto Poli concedendo di fatto pochi spazi agli attaccanti del Pescara per tutto il corso del match.

Poli 6,5 - Ha un compito non semplicissimo, ovvero quello di tenere a bada Mancuso. Riesce a contenere bene il centravanti del Pescara, fatica poco e lavora bene in anticipo.

Pezzi 6 - Terzino e marcatore, si trova di fronte Antonucci nel primo tempo e si fa trovare sempre pronto nel contrastare le iniziative dell'ex Roma. Quando c'è da spingere poi non si fa trovare impreparato.

Rolando 6 - Il jolly di Castori come sempre svolte il suo compito senza sbavature, quando ha spazio prova a spingere lungo la corsia di destra. Pennella un buon traversone non sfruttato al meglio da Marsura. (Dal 70 Piscitella 5 - Il cambio per cambiare marcia, non si nota praticamente mai).

Coulibaly 6 - Mezzo voto in meno per un secondo tempo in leggera difficoltà, benissimo invece nel primo tempo quando arpiona tutti i palloni che passano nella zona mediana del campo

Pasciuti 6 - Senza infamia e senza lode la prestazione della bandiera del Carpi, ci prova anche nel primo tempo mettendo i brividi a Fiorillo con il suo mancino. Per il resto tanto lavoro in fase di contenimento.

Marsura 6,5 - Insieme a Crociata è il migliore della formazione di casa, parte subito benissimo mettendo in difficoltà Ciofani. E' sua l'occasione più ghiotta della prima frazione, Fiorillo gli nega la gioia del gol. (Dal 85' Vano sv).

Crociata 6,5 - Per un'ora di gioco spinge forte sull'acceleratore, trequartista atipico e dialoga abbastanza bene con Cissé. In avvio di ripresa, non riesce a coronare una splendida azione personale con il gol che meritava.

Cissé 6 - Non scendeva in campo da due mesi ma si è reso protagonista di una prova di sacrificio e abnegazione a servizio della squadra, sgomita con i centrali avversari aprendo spazi per Crociata. (Dal 62' Arrighini 5,5 - Fatica ad entrare in partita e si rende poco pericoloso).