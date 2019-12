Le pagelle del Chievo - Di Noia MVP, certezza Semper

© foto di Federico Gaetano

Semper 7 - Portiere di classe superiore. Abile coi piedi, sicuro tra i pali. Intervento pazzesco su Palombi nel secondo tempo.

Dickmann 6,5 - Spinge veramente tanto, creando spesso pericoli anche quando va al tiro.

Vaisanen 6,5 - Continua a convincere il finlandese, abile in copertura ed anche in disimpegno.

Rigione 6,5 - Non è tra i titolari spesso e volentieri, ma oggi offre comunque una prestazione molto, molto solida.

Cotali 7 - Miracoloso col salvataggio di tacco su Ceravolo, conduce anche una buona gara in sovrapposizione.



Segre 6,5 - Si inserisce molto bene, ma non è sempre pericoloso. Abile, però, nel giropalla.

Obi 5,5 - Sbaglia un po' troppi lanci, ed esce nella ripresa dopo aver dato tanto ma avendo commesso anche qualche errore.

Dal 63' Esposito 6,5 - Davvero abile in impostazione, va anche vicino al gol a più riprese.

Di Noia 7 - Vero MVP. All'esordio stagionale, realizza un gran gol e va anche vicino alla doppietta.

Dal 77' Garritano sv -

Vignato 6,5 - Meriterebbe mezzo voto in più, ma gli manca soltanto il gol per questo. Per il resto, fa capire di essere nettamente di un'altra categoria.

Ceter 6,5 - Imprendibile, soltanto Agazzi gli nega il gol in più occasioni. Vera rivelazione.

Dal 90' Leverbe sv -



Meggiorini 6,5 - Gara di sacrificio, ricca di lavoro sporco per il capitano gialloblu.