Le pagelle del Chievo - Garritano uomo del destino, Djordjevic impreciso

Queste le valutazioni date al Chievo, dopo il successo per 1-0 sul Pescara.

Semper 6 – Vive una partita quasi da spettatore non pagante, con davvero poche conclusioni che arrivano dalle sue parti. Da segnalare solo un paio di uscite per bloccare il pallone.

Dickmann 6 – Si porta frequentemente a ridosso dell’area avversaria, talvolta non riuscendo a mettere la palla in mezzo per via della densità creata dal Pescara nella sua zona.

Leverbe 6,5 – Ottima prova per il centrale ex Samp, che si disimpegna bene nel confronto con gli attaccanti pescaresi e in qualche circostanza serve con precisione le punte.

Rigione 6,5 – Si fa rispettare in entrambe le aree, fermando diverse azioni avversarie e risultando pericoloso sui calci piazzati sia nel primo tempo che nella ripresa.

Renzetti 6 – Il suo apporto sulla corsia di sinistra cresce con il passare dei minuti. Sempre nel vivo dell’azione quando il Chievo produce il massimo sforzo per segnare il vantaggio.

Segre 6,5 – Sua la prima palla gol della partita, con un destro su sponda di Djordjevic che impegna severamente Fiorillo. Per il resto, tanta sostanza in mediana e qualche inserimento in avanti. (Dall’80’ Zuelli s.v.)

Obi 6 – Svolge il compito di regista in modo diligente, effettuando passaggi corti e sempre precisi senza tentare giocate che non sono nelle sue corde. (Dall’87’ Esposito s.v.)

Garritano 7,5 – Il deus ex machina del Chievo, che trascina la compagine gialloblù ai playoff. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto, nel finale trafigge Fiorillo con un diagonale vincente da dentro l’area.

Ceter 5,5 – Ben contenuto dalla difesa pescarese, non riesce ad incidere con le sue sgroppate come accaduto nelle ultime gare del Chievo. (dal 68’ Di Noia 6 – Porta alla mediana clivense energie fresche per assediare i dirimpettai abruzzesi)

Djordjevic 5 – Parte bene con una sponda intelligente per Segre, per poi fallire due comode occasioni da gol. In vista dei playoff, deve certamente ritrovare il killer instinct. (Dall’87’ Grubac s.v.)

Vignato 5,5 – Instaura un duello all’insegna della gioventù con Zappa, in cui raramente esce vincitore. Meno brillante rispetto al solito. (Dall’86’ Morsay s.v.)