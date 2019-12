Le pagelle del Chievo - Meggiorini assistman, male Semper

Risultato finale: Chievo Verona-Juve Stabia 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 5 - Innesca sciaguratamente l’occasione che porta al primo gol della Juve Stabia e affossa Rossi nel finale per il rigore che completa la rimonta degli ospiti.

Dickmann 5.5 - Il supporto in fase offensiva non manca, ma non è efficace come vorrebbe e come gli chiede il suo allenatore.

Vaisanen 5.5 - Non perde la pazienza, nonostante venga puntato in continuazione. Macchia una prestazione positiva con l’intervento da rigore sul quale però rimangono molti dubbi.

Rigione 7 - Puntuale sulla torre di Meggiorini, sblocca la gara e ringrazia Ricci per la marcatura morbida. Gara positiva la sua.

Cotali 6 - Si propone con una certa continuità in avanti nel primo tempo, meno nel secondo tempo quando il pilota automatico del Chievo dimostra di avere qualche difetto.

Segre 6 - Si sacrifica molto in entrambe le fasi e alla lunga un pizzico di stanchezza si fa sentire. E' comunque tra i migliori.

Obi SV. Protagonista della situazione piuttosto insolita capitata al Chievo stasera. Esce per infortunio ad inizio primo tempo insieme a Ceter. Dal 10’ Esposito 6 - Gara particolare per il giovane centrocampista di Castellammare di Stabia. Non sfigura contro la squadra della sua città di nascita.

Di Noia 5.5 - Primo tempo disputato a ritmi molto alti. S’inserisce con continuità e crea scompiglio, cosa che non fa nella ripresa.

Pucciarelli 6 - Magistrale la girata che gli regala il gol del momentaneo 2-0. Scompare dalla gara dopo l’ora di gioco e la squadra ne risente. Dall’86’ Rovaglia SV.

Ceter SV. Uno scatto su lancio di Rigione gli provoca un fastidio muscolare che lo costringe ad uscire dopo pochissimi minuti. Dal 10’ Rodriguez 6.5 - Lotta e svaria sull’intero fronte offensivo, aprendo varchi che però i compagni nella ripresa non sfruttano a dovere.

Meggiorini 6 - Prova a trascinare il capitano e sulle palle inattive i suoi centimetri sono arma sempre valida. Ha poche occasioni per incidere, stasera solo assist in canna.