Le pagelle del Chievo - Meggiorini caparbio, Leverbe paga l'inesperienza

Risultato finale: Perugia-Chievo 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6 - Non deve compiere parate particolarmente difficili, ma si fa sempre trovare pronto. Sui due rigori Iemmello riesce a spiazzarlo con grande abilità.

Bertagnoli 6 - Diligente in copertura, non si affaccia quasi mai oltre la metà campo, lasciando i compiti offensivi a Garritano.

Rigione 6 - Il dinamismo di Fernandes talvolta lo mette in difficoltà, costringendolo a commettere qualche fallo, ma concede comunque poco

Leverbe 5 - Due errori che costano tantissimo macchiano una prestazione tutto sommato discreta. Più del fallo di mano, il placcaggio di Dragomir tradisce un po' di inesperienza.

Brivio 6,5 - Diversi spunti interessanti nel primo tempo con le sue sgroppate sulla sinistra. Anche dopo lo svantaggio non demorde e continua a cercare la profondità per servire gli attaccanti.

Garritano 6 - Offre tanto dinamismo, anche se non sempre messo a frutto nel migliore dei modi. Da affinare l'intesa con l'attacco. Dal 26' s.t. Vignato 6 - Entra subito nel vivo della gara fermando un contropiede e guadagnando diversi falli.

Esposito 6,5 - Prestazione di grande generosità per il centrale di centrocampo di Marcolini. Gioca molti palloni e si incarica della maggior parte dei calci piazzati, dove tuttavia manca la precisione necessaria per favorire i compagni in area. Instancabile.

Giaccherini 6 - Cala nel secondo tempo dopo una prima frazione generosa. Risente del cambio di categoria, dove gli spazi sono presidiati in modo più fisico dagli avversari.

Pucciarelli 6 - Sfiora per due volte il gol del raddoppio ma per una questione di centimetri resta a bocca asciutta. Dopo la fiammata iniziale la luce si affievolisce un po'. Dal 13' s.t.: Segre 5,5 - Non riesce a riaccendere la manovra offensiva del Chievo, che nel secondo tempo resta piuttosto discontinua.

Meggiorini 6,5 - Si carica sulle spalle il peso del reparto, combattendo su ogni contrasto e rientrando spesso sulla trequarti per recuperare palloni. Gran tempismo nel gol che sblocca la gara dopo solo 3 minuti. Caparbio.

Stępiński 6 - Non ha la stessa continuità di Meggiorini, anche se a tratti sembra poter essere più pungente del compagno. Anche nel suo caso il cambio di categoria non è stato del tutto assimilato. Dal 30' s.t.: Djordjevic 6 - Entra con il piglio giusto e mette paura alla retroguardia perugina in un paio di occasioni.