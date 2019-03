Le pagelle del Cittadella - Paleari show, attacco abulico

Risultato finale: Foggia-Cittadella 1-1

© foto di Federico Gaetano

Paleari 7.5 - Attento tra i pali, bella la parta su Gerbo nel primo tempo, straordinario su Iemmello nel finale.

Cancellotti 6 - Tiene a bada gli attaccanti del Foggia. Usa il fisico e controbatte agli assalti avversari.

Drudi 6 - Match prettamente fisico in cui si esalta. Fa a sportellate con gli avversari. Esce per infortunio nella ripresa. ( Dal 46' Frare 5.5 - Causa il rigore che dà la parità. Troppa foga negli interventi.)

Adorni 6 - Prestazione di sostanza. Con le buone e le cattive tiene a bada l'attacco.

Benedetti 6 - Molto disciplinato sulla fascia, fa bene entrambe le fasi.

Siega 6 - Dà tutto fino a quando rimane in campo. Luci e ombre e anche qualche pallone perso di troppo. ( Dal 66' Settembrini 6 - Densità in mezzo al campo.)

Iori 6 - Buon filtro in mezzo al campo. Più di lotta che di governo. Un salvataggio sulla linea.

Branca 6 - Corre per tutto il tempo, non si risparmia anche se non fa sempre la cosa giusta. Meglio nel primo tempo che nel secondo.

Schenetti 6 - Spinge con generosità, pulito in entrambe le fasi di gioco, va più volte al tiro. ( Dall'85' Proia s.v. - )

Moncini 6 - Non segna, ma tiene in apprensione la difesa del Foggia. In fiducia, non riesce a festeggiare al meglio la convocazione in Under21.

Finotto 5.5 - Va a sprazzi, non sempre è incisivo in attacco. Può far decisamente meglio.