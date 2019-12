Le pagelle del Cittadella - Vita non trova la magia, Diaw ben marcato

Risultato finale: Ascoli-Cittadella 1-0.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paleari 5,5- Un intervento impreciso rischia di favorire l'Ascoli nei primissimi minuti di gara. Il tiro di Scamacca entra sul palo a lui più vicino ma la presenza di altri giocatori sulla traiettoria forse ritarda la sua reazione.

Ghiringhelli 5,5- Non è abbastanza incisivo nel limitare Ninkovic, che spesso lo mette in difficoltà con le sue accelerate. Meglio in fase di spinta.

Frare 5,5 - Ingaggia un duello personale piuttosto fisico con Ardemagni, che talvolta riesce a metterlo alle strette. L'ammonizione rimediata nel primo tempo lo condiziona un po'.

Adorni 6 - Alcune chiusure provvidenziali evitano al Cittadella rischi maggiori in area. Sicurezza.

Benedetti 6 - Fa sentire la propria presenza sia in difesa che in avanti con diversi cross a beneficio degli attaccanti.

Vita 6 - Attivo ma poco ispirato, viene murato da D'Elia nella più nitida palla gol del primo tempo. Venturato prova a ridare smalto all'attacco sostituendolo a metà ripresa. Dal 24' s.t.: Luppi 5,5 - Qualche guizzo, ma il suo ingresso non cambia sostanzialmente l'inerzia della gara.

Iori 5,5- Dall'alto della sua esperienza prova ad infondere fiducia al controcampo granata ma la sua prestazione manca di continuità.

Branca 5,5- Una rasoiata a metà ripresa che finisce preda di Leali e poco altro. Partecipa alla prestazione piuttosto anonima del centrocampo veneto. Dal 40' s.t.: Panico n.g. - Ha pochi minuti per tentare il tutto per tutto.

D'Urso 6- Più propositivo nella prima metà di gara, si spegne progressivamente nella ripresa.

Diaw 6 - Non smette mai di lottare ma l'oppressiva marcatura di Gravillon lo limita molto. Generoso.

Rosafio 6- Si rende protagonista di alcuni spunti interessanti ma manca la zampata decisiva. Dal 30' s.t.: Proia 6 - Entra con buone intenzioni ma la sua elegante rovesciata termina alta, e non trova altre occasioni per pungere la difesa ospite.