Le pagelle del Cosenza - Si salvano Bruccini e Bittante, difesa da horror

Risultato finale: Spezia-Cosenza 5-1

Perina 5.5 - Non ha grandi colpe sulle reti dello Spezia ma cinque gol subiti sono troppi in una sola partita.

Idda 4.5 - La difesa fa acqua da tutte le parti e anche lui ha la sua parte di colpe.

Schiavi 4.5 - In continua difficoltà. Lo Spezia in avanti fa quello che vuole. (dal 60' Capela 5 - Entra a partita compromessa e partecipa alla disfatta).

Legittimo 4 - Il più in difficoltà dei tre di difesa. Sempre in affanno. (dal 52' Bahlouli 5.5 - Entra bene ma è un fuoco di paglia)

Casasola 4.5 - Prova a combinare qualcosa sulla corsia ma oggi non è serata.

Bruccini 6 - L'ultimo ad arrendersi. Sigla uno splendido gol che vale la marcatura dell'orgoglio.

Prezioso 5 - Sempre preso in mezzo dalla mediana spezzina. Partita difficile la sua. (dal 53' Prezioso 5 - Non dà nulla in più alla squadra).

Bittante 6- Il più pericoloso dei suoi. Un paio di ottime sortite ma si perde sul più bello. Apprezzabile l'impegno.

Carretta 5 - Ci prova ma lo Spezia è un muro in difesa. (dal 77' Broh s.v.).

Riviere 4.5 - Non lo si vede mai se non per una conclusione senza pretese. Assente.

Baez 5.5 - La sua punizione nel primo tempo è una gemma ma trova il palo a negargli il gol. Si spegne dopo la doppietta di Mastinu come tutta la sua squadra. (dal 77' Kone s.v.).