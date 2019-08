Le pagelle del Crotone - Cordaz salva tutto, bene Messias

Risultato finale: Crotone-Cosenza 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 7.5 - Due splendide parate che suggellano una gran partita. Sempre più simbolo dei pitagorici.

Golemic 6 - Non dispiace in fase difensiva, l'errore, però, in attacco pesa notevolmente: il gol mancato sotto porta pesa tantissimo.

Spolli 6.5 - Finché rimane in campo dà il suo solito contributo. Un guaio muscolare lascia i suoi senza la sua grande esperienza. (dal 50' Cuomo 6 - Tiene bene la posizione nella parte finale della gara)

Gigliotti 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa.

Molina 6 - Dinamismo sulla fascia a fasi alterne. Parte a destra, chiude a sinistra anzitempo per un problema fisico. (dal 71' Evans 6 - Ordinato e nulla più.)

Benali 6 - Quantità e qualità a centrocampo. A fiammate nella ripresa.

Barberis 6.5 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, sale di ritmo nella ripresa.

Zanellato 6.5 - Si conosce ormai benissimo con Barberis e Benali. Dal trio di centrocampo tutta qualità nascono tante occasioni ghiotte.

Mazzotta 6 - Non è al massimo, ma si fa notare per l'impegno. Sfiora anche il gol nel primo tempo. (dal 62' Mustacchio 6 - Ci prova, ma senza esito.)

Messias 7 - Gli manca solo il gol, ma è davvero un peperino. Cross, dribbling e assist per i compagni.

Simy 6 - Ha due chance, ma le non concretizza. Buona l'intesa con Messias.