Le pagelle del Crotone - Gigliotti il migliore in campo, Simy non incide

Risultato finale: Crotone-Empoli 0-0

Cordaz 6 - Viene chiamato in causa soltanto una volta in tutto il corso della partita, risponde presente sul tentativo di Jacopo Dezi. Viene salvato invece da Gigliotti sul destro di Moreo.

Golemic 6 - Ha poco lavoro da svolgere, sicuramente meno del previsto. Il centrale del Crotone non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti dell'Empoli e vive un pomeriggio tutto sommato tranquillo.

Marrone 6 - Coordina il reparto arretrato con esperienza e diligenza, non rischia praticamente nulla anche per la poca incisività delle punte della squadra ospite.

Gigliotti 7 - L'ex Salernitana si distrae soltanto in un'occasione e ringrazia Cordaz per la parata su Dezi, per il resto non si passa dalle sue parti. Sfortunato nel primo tempo, colpisce un palo su azione di calcio d'angolo. Nella ripresa si sostituisce a Cordaz e sfodera un intervento che vale un gol.

Molina 6,5 - Soprattutto nel primo tempo è uno dei più pericolosi della formazione di Stroppa, trova spazio per affondare lungo la corsia di destra. Da una sua invenzione nasce la prima grande occasione di Benali.

Benali 6,5 - La tecnica è fuori dal comune, probabilmente fuori categoria anche. L'ex Pescara per lunghi tratti della sfida è dominante in mezzo al campo, in avvio di partita va due volte vicino al bersaglio grosso.

Barberis 5,5 - Bravo ad inaridire le fonti di gioco dell'Empoli, da migliorare in fase di impostazione. Due punizioni non andate a segno, poteva fare qualcosa in più per tutto il corso della sfida.

Zanellato 6 - Regala qualche lampo di classe al pubblico dello Scida, utilissimo per la manovra della squadra di Stroppa. Gli manca la giocata decisiva per indirizzare la sfida dalla parte del Crotone.

Mazzotta 5,5 - Sicuramente meno intraprendente e guizzante di Molina lungo la corsia mancina, si limita a svolgere compiti prettamente difensivi e non si rende mai pericoloso dalle parti di Veseli. (Dal 66' Mustacchio 5,5 - Il velo di Maxi Lopez gli consegna una grande occasione per colpire ma sbaglia malamente, poteva fare di più).

Messias 6 - Prestazione sufficiente per il brasiliano ex Gozzano, svaria continuamente alle spalle di Simy ma non trova mai lo spazio giusto per colpire. Viene lasciato in panchina nella ripresa per far spazio a Luca Vido. (Dal 46' Vido 5,5 - Tutto il secondo tempo a disposizione, non incide e non brilla).

Simy 5,5 - Per un tempo riesce a rendersi pericoloso, nella ripresa finisce per eclissarsi anche perchè poco servito. Stavolta non riesce a risolverla il nigeriano che esce comunque tra gli applausi. (Dal 77' Maxi Lopez sv).