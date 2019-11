Le pagelle del Crotone - Simy c'è, centrocampo devastante

Risultato finale: Crotone-Ascoli 3-1

Cordaz 6,5 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali, leader carismatico della squadra.

Golemic 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova sufficiente.

Marrone 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo, sfortunato in occasione dell'autorete.

Gigliotti 6 - Si integra bene con i compagni. Tempi giusti e grande concentrazione.

Mustacchio 6 - Spreca una buona occasione, ma è volenterosa sulla fascia: spinge e difende con giudizio. (dall'83' Mazzotta 6.5 - Mette lo zampino nel gol che chiude la gara).

Zanellato 6.5 - Manca solo il gol, ma ci prova più di una volta. Solito lavoro intelligente in entrambe le fasi.

Barberis 6.5 - Metronomo, elemento imprescindibile per Stroppa: detta i tempi e cuce bene in fase di non possesso.

Crociata 7 - Che gara! Onnipresente, un mastino in mezzo al campo, segna anche. Che volere di più?

Molina 6 - Diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti. (dall'89' Rutten s.v. - )

Simy 7 - Lunghe leve, tanta fisicità, ma anche buona tecnica: da rivedere il gol del 2-0 perché lì c'è tutto il suo potenziale.

Messias 6.5 - Vero è che non segna, vero che potrebbe essere più concreto, ma il brasiliano si conferma sempre un giocatore da vedere, grandi spunti e tecnica in attacco. (dal 78' Vido s.v. - )