Le pagelle del Frosinone - Salvi e Ciano errori fatali

Risultato finale: Virtus Entella-Frosinone 1-0

Bardi 6 - Poco può sul gol di Mancosu, ma è attento sulle conclusioni avversarie.

Salvi 5 - Si tiene basso, in difesa sbaglia poco fino all'ingenuità nel finale che costa la sconfitta ai suoi.

Capuano 6.5 - Tiene botta agli attaccanti della Virtus Entella. Per larghi tratti è tra i migliori in campo.

Ariaudo 6 - Buona coppia difensiva con Capuano. Gioca d'anticipo e rilancia appena può l'azione. Fuori anzitempo per un problema fisico (dal 72' Krajnc 6 - Ordinato nel finale)

Zampano 6 - Appena è possibile spinge sulla fascia, prova sufficiente anche a sinistra.

Paganini 6 - Meno scintillante rispetto ad altre uscite, va a sprazzi e nel finale non è pungente in fase offensiva.

Maiello 6 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo nella prima parte, cala alla distanza.

Haas 6 - Al ritorno in campo dopo i problemi fisici, si dimostra pedina importante per Nesta, sfiora il gol, aiuta anche in fase di non possesso.

Ciano 5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, pesa, però, l'errore dal dischetto.

Dionisi 5 - Ha una grande chance, ma Contini gli dice di no. Poi fuori per scelta tecnica dopo discussione negli spogliatoi con Nesta. (dal 46' Novacovich 6.5 - Più peso in avanti, sfiora anche il gol, ma alla fine rimane a bocca asciutta.)

Trotta 6 - Fa a sportellate con la difesa della Virtus Entella, un assist per Dionisi nel primo tempo, tanto movimento e anche pericolosità al tiro. Esce stanco. (dal 72' Citro 6 - Forze fresche in avanti, ma non basta.)