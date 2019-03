Le pagelle del Livorno - Decide Rocca, Diamanti incanta

Risultato finale: Livorno-Salernitana 1-0.

Zima 6.5 - Sempre attento quando viene chiamato in causa, non si fa mai sorprende. Da evidenziare la sua propensione sulle uscite alte, la sua altezza facilita le operazioni. Con i suoi interventi partecipa alla conquista dei tre punti.

Di Gennaro 6 - Nel momento di maggiore pressione soffre rispetto ai compagni, ma gestisce come può. Bene sulle palle inattive, dove concede davvero poco agli ospiti.

Bogdan 6 - Gestisce tutta la linea difensiva, salvo qualche sbavatura riesce a chiudere su ogni sortita offensiva da parte degli avversari. Con le buone e con le cattive porta a casa la prestazione.

Gonnelli 6.5 - Bene durante tutto il match, ma nel finale si esalta con diversi interventi. Carattere e grinta, racchiuse in quell'esultanza che significa molto per il Livorno.

Valiani 6.5 - Possiamo dirlo con certezza, la carta d'identità mente. Sulla fascia non si ferma mai e quando si accentra diventa pericoloso con le conclusioni dalla distanza.

Rocca 7.5 - Segna un gol più da attaccante che da centrocampista, decide un match fondamentale. Nelle prossime settimane si renderà conto dell'importanza della rete, ma anche della prestazione offerta.

Luci 6 - Sfiora la gioia personale con un ottimo inserimento, compie il lavoro sporco recuperando moltissimi palloni nella zona nevralgica del campo.

Porcino 6 - Buona prestazione da parte dell'esterno sinistro, che quando trova spazio prova sempre l'accelerazione. Esce a causa di un infortunio. (Dal 55' Fazzi 6 - Buon impatto sul match, gestisce il pallone e prova spesso l'accelerazione).

Diamanti 7 - Sfiora il gol in un paio di occasioni, ma la sua importanza in questa sfida è decisiva. Conquista punizioni, addormenta o accelera il gioco. La salvezza livornese passa anche dal numero 23.

Dumitru 5.5 - In paio di buone giocate, ma deve essere più presente quando viene chiamato in causa da Breda. (Dal 75' Salzano 6 - Entra bene in campo, aiutando la squadra in un momento delicato).

Murilo 6 - Spesso va a sprazzi, ma le sue accelerazioni improvvise creano sempre pericoli alla difesa campana. Le qualità ci sono, ma deve essere più costante. (Dal 64' Giannetti 6 - Fa un buon lavoro, anche se non vince molti contrasti riesce a tenere alta la squadra).