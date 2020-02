vedi letture

Le pagelle del Livorno - Marras l'unico a provarci, Silvestre gigante in difesa

Zima 4,5 - Sceglie male il tempo dell'uscita in occasione del gol di Djuric e poco dopo si ripete rischiando un clamoroso doppio regalo.

Boben 5,5 - Jallow spesso lo costringe alla rincorsa. Non viene aiutato dai compagni sulle sovrapposizioni di Kiyine.

Silvestre 6,5 - Puntuale nelle chiusure, un gigante in area di rigore. Buon lavoro anche in fase di impostazione. Sicurezza per mister Breda.

Bogdan 5,5 - Nel primo tempo è spesso in affanno nelle chiusure. Meglio nella ripresa, grazie anche al calo degli avversari.

Del Prato 5.5 - Eccezionalmente interno di centrocampo soffre le sgroppate di Lopez e non fornisce la giusta copertura a Morganella.

Luci 6,5 - Il solito leone in mezzo al campo. Gli avversari faticano a superarlo.

Morganella 5 - Chance da titolare non sfruttata per l'esterno svizzero che viene travolto da Lopez sulla fascia destra. (Dal 46' Ferrari 5,5 - Billong gli si incolla alle spalle e non riesce mai a tenere su il pallone).

Agardius 5 - Tanti leziosismi, sempre in difficoltà nell'affrontare Kiyine. Non esattamente una partita indimenticabile. (Dal 75' Porcino 5,5 - Non ha tempo a sufficienza per sfruttare la sua velocità e finisce anche lui per perdersi nella confusione generale dell'assalto finale).

Rocca 6 - L'unico della linea mediana a dialogare con le due punte senza riuscire però a creare pericoli concreti.

Rizzo L. 5,5 - Si sbatte molto ma oggi la difesa avversaria è davvero difficile da affrontare. Non riesce ad incidere. (Dal 58' Marsura 5,5 - Tanta voglia ma anche tanta confusione nei suoi tentativi di scuotere i compagni. Risulta essere inefficace).

Marras 6,5 - Il migliore dei suoi. L'unico che prova ad infastidire la rocciosa difesa salernitana ma non viena aiutato dai suoi compagni.