Le pagelle del Livorno - Marsura ci prova, Bogdan salva tre volte

Plizzari 6 - Incolpevole sulle due reti del Benevento, Kragl e Letizia non gli lasciano scampo ma la responsabilità principale è della difesa. Un paio di buoni interventi su Sau.

Gasbarro 5 - Le occasioni più pericolose nascono sempre dalla sua zona di competenza, il Benevento crea superiorità numerica e lo mette in difficoltà. (Dal 5’st Porcino 5 - Non entra benissimo in partita, il pubblico lo becca quando sbaglia l’ennesimo cross).

Bogdan 6,5 - Nella confusione generale ha il merito di non perdere mai la bussola, per tre volte salva un gol praticamente già fatto immolandosi su Viola, Coda e Schiattarella.

Gonnelli 5 - Anche lui colpevole sulla rete dello 0-2, spesso sembra fuori posizione e non riesce a prendere le adeguate contromisure.

Morganella 5 - Rischia il rosso in un paio di circostanze, il giallo rimediato ne condiziona la prestazione. Spinge quando può, ma pecca di precisione.

Luci 5,5 - Canta e porta la croce, talvolta predicando nel deserto. Discreto primo tempo, cala progressivamente nella ripresa e commette errori in appoggio ai quali i tifosi non sono abituati.

Agazzi 6 - Deve francobollare Viola ed effettivamente svolge il suo compito abbastanza bene limitando e non poco il regista del Benevento. Proprio per questo merita la sufficienza.

Del Prato 5 - Dovrebbe spingere con continuità e garantire cross e inserimenti senza palla, ma gli esterni bassi del Benevento sono di categoria superiore e non gli lasciano alcuno spazio.

Marsura 6 - Impreciso sulle palle inattive, ma è l’unico a conferire un po’ di qualità alla manovra. Imprevedibile nell’uno contro uno, in tre occasioni lascia sul posto Maggio ma non trova adeguata assistenza.

Mazzeo 6 - Non prende palla, si vede soltanto per un cambio di gioco interessante per Murilo che, purtroppo per il Livorno, si strappa e non ci arriva. I fischi del pubblico certificano un girone d’andata non semplice, ma va anche detto che non gli arrivano palloni giocabili. (Dal 30’st Raicevic 5 - Ci si aspettava la svolta dopo il suo ingresso in campo, non incide e non entra mai in partita).

Murilo sv.(Dal 12’pt Braken 4,5 - Nel campionato olandese aveva fatto la differenza, nella B italiana sta incontrando impreviste difficoltà. Impalpabile).