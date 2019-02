Le pagelle del Palermo - Rispoli ci prova, male difesa e attacco

Risultato finale: Crotone-Palermo 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pomini 6 - Salva in più di un'occasione, non può nulla su Rohden, Mraz e Simy.

Szyminski 5 - Più volte in difficoltà nel primo tempo. La situazione non migliora nella ripresa. (Dal 75' Trajkovski s.v. - )

Bellusci 5 In ritardo sul gol di Rohden, pasticcione in altre occasioni. Serata negativa.

Rajkovic 5 - Serata complicata. Anche lui non è sempre lucido in marcatura. Perde il duello rusticano con Simy.

Rispoli 6 - Finisce pari la sfida con Milic nel primo tempo. Ci prova nella ripresa, sia al tiro che al cross, ma non basta. (Dall'85' Puscas s.v. - ).

Haas 5.5 - Match in chiaroscuro. Poco filtro in mediana, si fa vedere poco anche in fase offensiva. (Dal 62' Murawski 5 - Non c'è il cambio di passo.)

Jajalo 5.5 - Non riesce a far girare la manovra con velocità nella ripresa. Più intraprendente nella ripresa, ma non basta.

Aleesami 5 - Avrebbe spazio per le sue accelerazioni, ma non trova modo per mettere in mezzo cross interessanti. Ingenuo in occasione del rigore.

Falletti 5 - Pronti, via e deve ricorrere alle cure mediche. Forse menomato, gioca al piccolo trotto senza incidere. Troppi errori, inusuali, in fase di palleggio. Si fa vedere al tiro solo all'87.

Moreo 5 - Lavoro sporco, di sponda per i compagni. Zero tiri in porta nel primo tempo. Sbaglia un'ottima occasione nella ripresa.

Nestorovski 5 - Primo tempo non pervenuto o quasi. Nella ripresa, invece, c'è, ma sbaglia tanto. Gara da dimenticare in fretta.