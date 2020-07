Le pagelle del Perugia - Falcinelli riaccende la speranza, positivo Nicolussi Caviglia

vedi letture

Cosenza-Perugia 2-1

Vicario 6 - Nessuna responsabilità in occasione dei due gol del Cosenza.

Rosi 6 - Un paio di interventi delicati, come quello in area su Riviere.

Gyomber 5,5 - Positivo fino al 2-0 di Baez, che a campo aperto lo punta e lo supera in velocità (dal 77' Angella s.v.)

Rajkovic 5 - Spesso fuori posizione (dal 46' Falasco 6 - Entra e fa il suo.)

Mazzocchi 6,5 - Chiusura provvidenziale nel primo tempo su Riviere. Pericoloso anche in fase offensiva.

Kouan 6 - Sfiora il gol del possibile pareggio con un bel destro che tocca il palo esterno (dal 67' Falcinelli 7 - Con un colpo di testa riaccende le speranze del Perugia: pochi minuti dopo, sempre di testa, va vicino al 2-2.)

Carraro 5 - Sbaglia il passaggio da cui ha origine il contropiede vincente di Baez per il 2-0.

Nicolussi Caviglia 6,5 - Sempre nel vivo del gioco, nel primo tempo è uno dei migliori.

Di Chiara 6,5 - Poco coraggioso a sinistra nella metà campo avversaria. Nel finale salva su Asencio.

Iemmello 6 - Cresce col passare dei minuti e prima dell'intervallo va vicino al gol (dall'81' Capone s.v.)

Melchiorri 5 - Lento, non è mai pericoloso (dal 46' Bonaiuto 6,5 - Reattivo e fresco. Nei minuti di recupero si esibisce in una rovesciata a botta sicura che sarebbe entrata in rete, se non fosse per Capela che salva sulla linea.)