Le pagelle del Perugia - Gabriel provvidenziale, buon impatto di Sadiq

Risultato finale: Perugia-Cosenza 0-1

© foto di Federico Gaetano

Gabriel 6,5 - Spiazzato da Bruccini dal dischetto, risponde con un grande intervento in tuffo sul tiro a botta sicura di Litteri. Attento.

Rosi 6 - Al suo esordio in maglia biancorossa vuole mettersi subito a servizio dei compagni e appare già molto ben integrato nei movimenti della squadra, ma la condizione non è al meglio, dopo diversi mesi di inattività.

Gyömbér 6 - Dirige la difesa con attenzione e si propone in avanti sui calci piazzati provando a mettere in difficoltà il Cosenza, ma manca di precisione.

Cremonesi 6 - Sfortunato per il sospetto infortunio muscolare che lo costringe ad alzare bandiera bianca a pochi minuti dall'intervallo. Fino a quel momento aveva fatto buona guardia in coppia con Gyomber. Dal 35' p.t.: Sgarbi 6 - Entra bene in partita e gestisce con attenzione le ripartenze dalle retrovie.

Felicioli 5,5 - Il Perugia non riesce a sfruttare adeguatamente le fasce, ed in particolare sulla corsia mancina, di sua competenza, la spinta offensiva non è sufficiente. Meglio in fase difensiva.

Moscati 5,5 - Ingenuo nell'occasione del rigore, atterra fallosamente Mungo che gli aveva ormai preso il tempo. Nella ripresa prova a proporsi con più costanza in avanti ma talvolta manca la giusta intesa con gli attaccanti.

Bianco 6 - Cerca di dare equilibrio al centrocampo perugino agendo da perno della mediana. Dal 32' s.t.: Falzerano 6 - Entra per dare ulteriore peso all'attacco biancorosso e, in un paio di occasioni, riesce ad impensierire la difesa ospite.

Kouan 6,5 - Il migliore nel reparto offensivo del Perugia, passano dai suoi piedi le azioni più pericolose dei Grifoni. Molto attivo nelle triangolazioni con i compagni, a fine primo tempo serve a Han un assist perfetto che solo un intervento tempestivo di Capela riesce a disinnescare.

Vido 6 - C'era molta attesa per il ruolo quasi inedito di trequartista affidatogli da Nesta. Agisce perlopiù allargandosi e cercando il dialogo con i compagni in area. L'impegno c'è, ma l'esperimento non è completamente riuscito.

Han 5 - L'attaccante nordcoreano manca di brillantezza e non riesce a disfarsi delle marcature avversarie che spesso gli impediscono di ricevere palloni invitanti. Potrebbe avere l'occasione d'oro per il pareggio ma Capela si mette tra lui e Kouan mandando in angolo. Dal 21' s.t.: Sadiq 6 - Entra per dare vivacità e peso all'attacco umbro. Missione compiuta, nel finale di gara è lui ad impegnare di più la difesa rossoblu, e a costringere Dermaku al fallo da rosso diretto.

Melchiorri 5,5 - Non sempre nel vivo dell'azione, viaggia a corrente alternata. Nel primo tempo ha una buona opportunità su assist di Vido ma viene fermato per offside.