Le pagelle del Perugia - Iemmello decisivo. Positivo Kouan

Risultato finale: Perugia-Frosinone 3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vicario 6 - Protegge i pali della propria porta risultando incolpevole in occasione della rete avversaria.

Rosi 6,5 - Corre regolarmente lungo la fascia destra conquistandosi il primo calcio di rigore in favore del Perugia.

Gyömbér 6 - Guida diligentemente la retroguardia di Oddo non commettendo sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Falasco 6 - Gioca disciplinatamente al fianco di Gyömbér uscendo, nella ripresa, a causa di un infortunio (dal 76' Sgarbi 6 - Subentra a Falasco fornendo nuova linfa alla difesa del Perugia).

Di Chiara 7 - Domina lungo l'out mancino guadagnandosi il secondo penalty ad appannaggio dei biancorossi.

Falzerano 6,5 - Interpreta coscienziosamente il ruolo di mezzala servendo a Kouan l'assist del definitivo 3-1.

Carraro 6 - Gestisce un esiguo numero di palloni in mezzo al campo non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva.

Dragomir 5,5 - Cerca, e non trova, la giocata decisiva non creando grossi grattacapi alla difesa gialloblù (dal 62' Kouan 7 - Fornisce energie fresche alla mediana di Oddo realizzando, con un colpo di testa in elevazione, la rete del 3-1 biancorosso).

Buonaiuto 6,5 - Svaria lungo la trequarti biancorossa andando vicino, diverse volte, alla rete personale.

Fernandes 6 - Lavora alle spalle di Iemmello regalando, qua e là, qualche strappo dei suoi (dal 73' Nicolussi Caviglia 6 - Sostituisce Fernandes donando nuova linfa al centrocampo del Perugia).

Iemmello 7,5 - Realizza brillantemente due calci di rigore apponendo la propria firma su una doppietta decisiva.